CdF : Le tirage complet des 32es de finale

Ce lundi avait lieu le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Marseille se déplacera à Trelissac, Lyon se rendra à Bourg-Péronnas tandis que le Paris Saint-Germain affrontera Linas Montlhéry. Notons que Reims affrontera Monaco dans un choc entre clubs de L1.

Frejus Saint-Raphaël (N2) - OGC Nice (L1)

Limonest (N3) - Clermont Foot (L2)

Athlético Marseille (N3) - Rodez Aveyron (L2)

AS Monaco (L1) - Reims (L1)

Belfort (N2) - Montceau Bourgogne (N3)

Reims Saint-Anne (R1) - Montpellier (L1)

Bastia Borgo (N3) - AS Saint-Etienne (L1)

AS Fabrègues (N2) - Paris FC (L2)

Tours FC (N3) - Nîmes (L1)

Angoulême (N3) - FC Challans (N3)

Sablé sur Sarthe (N3) - FC Pau (N1)

Chamois Niortais (L2) - JS Saint Pierroise (R1)

Bordeaux (L1) - Le Mans (L2)

Trélissac (N2) - Marseille (L1)

Aviron Bayonnais (N3) - FC Nantes (L1)

St Pryvé Saint Hilaire (N2) - Toulouse (L1)

FC Rouen (N2) - FC Metz (L1)

Valenciennes (L2) - Dijon (L1)

Raon L'Etape (N3) - Lille OSC (L1)

Bourg Péronnas (N1) - Olympique Lyonnais (L1)

Stade Portelois (N3) - RC Strasbourg (L1)

Sannois Saint-Gratien (N2) - Epinal (N2)

Hombourg Haut (R3) - Prix Les Mezières (N3)

Stade Briochin (N2) - ESM Gonfreville L'Orcher (N3)

ESA Linas Montlhéry (R1) - PSG (L1)

FC Dieppe (N3) - SCO Angers (L1)

FC Guichen (N3) - SM Caen (L2)

Red Star (N1) - FC Chambly-Oise (L2)

FC Lorient (L2) - Stade Brestois (L1)

Stade Rennais (L1) - Amiens (L1)

Grande-Synthe (N3) - AS Nancy-Lorraine (L2)