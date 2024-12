CdF ‍: Le LOSC écarte Rouen dans la douleur

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, 32e de finale

Stade Robert-Diochon

Rouen-LOSC 0-1

But : Ismaily (22e)

Exclusion : Benzia (90+4) pour Rouen

Quart de finaliste de la coupe de France la saison passée, le FC Rouen n'était pas un adversaire aisé à aborder pour le LOSC. Cela se voyait dans un match enlevé avec des actions d'un but à l'autre. Lille était toutefois plus dangereux que l'équipe de National et trouvait logiquement la faille. Un beau mouvement collectif et Ismaily, à la limite du hors-jeu, trompait le gardien rouennais. Le LOSC gérait tranquillement son avantage, trouvant le poteau par David (45e+1) et sollicitant le gardien adverse à plusieurs reprises. Néanmoins, n'arrivant pas à doubler la mise, les Dogues restaient à la merci de Rouen jusqu'au bout. Les Normands avaient toutefois trop peu d'occasions pour marquer. 1-0, Lille fait le nécessaire pour rejoindre les 16es de finale.