CdF ‍: L'OL sorti par Bourgoin-Jallieu ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, 16e de finale

Stade Pierre-Rajon

Bourgoin-Jallieu (N3) - OL 2-2 (4 tab à 2)

Buts : Moujetzky (20e, 69e) pour Bourgoin-Jallieu ; Matic (45e), Mikautadze (64e) pour l’OL

Malgré les 4 divisions d'écart avec Bourgoin-Jallieu, l'OL a été éliminé aux tirs au but après un match nul 2-2. Une énorme claque pour la bande à Pierre Sage.

Affronter une N3 a tout du match facile pour une Ligue 1, sauf peut-être pour l'OL en ce moment. Battus à Brest samedi, les Lyonnais avaient difficilement éliminé Feignies-Aulnoye (N2) en 32e de finale. Ces difficultés se reproduisaient dès l'entame de match pour Lyon. Incapable de créer du danger, les hommes de Sage subissaient derrière. Perri devait sortir devant Kohser (11e) avant de finalement céder sur une belle frappe de Moujetzky. Il fallait attendre la fin de première période pour voir les Gones revenir au score, via une reprise de Matic sur corner.

Enervé, Pierre Sage voulait une tout autre seconde période de ses hommes. Néanmoins, l'OL était encore sur un fil. Perri voyait le ballon passer juste devant son but (61e). Les Lyonnais prenaient pourtant l'avantage dans la foulée sur une belle reprise de Mikautadze. Ce 2-1 ne tenait que 5 minutes avant une passe en retrait ratée d'Omari. Moujetzky s'offrait un doublé pour faire bouillir le stade Pierre-Rajon. L'OL n'arrivait pas à marquer le troisième but et tremblait même en défense. Les deux clubs devaient se départager aux tirs au but.

Le gardien de Bourgoin Jay allait chercher le tir de Lacazette pour démarrer la séance. Il enchaînait en stoppant au même endroit celui de Tolisso. Moujetzky tentait une panenka mais elle était arrêtée par Perri pour relancer un peu l'OL. Atik ne loupait pas la deuxième balle de match pour qualifier Bourgoin aux dépens de Lyon.