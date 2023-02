CdF : L'OL arrache son ticket, Nantes a eu chaud

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

L'OL a souffert, mais s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, tout comme Nantes. Auxerre et Reims sont sortis par la petite porte.

Dans ces six matchs du début de soirée, trois équipes se sont directement qualifiés dans le temps réglementaire avec une seule grosse surprise puisque Rodez (L2) s'est imposé (2-3) face à Auxerre où la saison est réellement très compliquée. De son côté, Toulouse a nettement dominé Reims (3-1), et Grenoble a gagné 1 à 0 en déplacement à Vierzon (N2).

L'OL et Nantes se qualifient pour les quarts

Cependant, dans les deux grosses affiches entre formations de Ligue 1, il fallait recourir aux tirs au but, puisque l'OL, après avoir mené 2-0, avait été repris par le LOSC (2-2), tandis que le tenant du titre, Nantes, avait égalisé à la dernière minute à Angers (1-1). Dans cet exercice, l'Olympique Lyonnais réussissait l'exercice parfait là où Bayo et Weah échouaient, la formation de Laurent Blanc rejoignant les quarts de finale et confirmant son net regain de forme. De leur côté, les Canaris s'en sortaient en s'imposant finalement 4 tirs au but à 2 et peuvent donc espérer conserver le titre décroché la saison passée. Enfin, le Paris FC, qui avait égalisé à l'ultime minute contre Annecy (1-1), a finalement été éliminé après une séance de tirs au but interminable (5 tab à 6)