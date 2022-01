CdF : Fofana renverse le LOSC et qualifie Lens

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

1/16e de finale de la coupe de France

Stade Bollaert, Lens

RC Lens – Lille OSC 2-2 (4 tab à 3)

Buts de Fofana (67e, 90+5e) pour Lens ; d’Onana pour le LOSC (29e, 33e)

A l'issue de la séance des tirs aux buts, Lens a dominé Lille après avoir été mené 0-2 à la mi-temps, et ce, grâce à un immense Fofana. Les Lensois accueilleront l'AS Monaco en huitièmes de finale de coupe de France fin janvier.

Dans un stade Bollaert où seuls 5000 chanceux étaient présents dans les tribunes, le RC Lens entamait bien la partie avec une domination nette dans les 20 premières minutes. Mais, les Lillois se montraient plus réalistes. Sur deux contres bien menés, Amadou Onana frappait. Le Belge reprenait de la tête un centre de Djalo dévié par Danso (28e). Puis, après un bon travail de Yazici et de Bamba, il concluait en ajustant de près Farinez. Les Lillois tournaient à 0-2 à la pause.

En seconde période, le LOSC avait l'occasion de marquer le troisième but et de tuer tout suspense. Mais, Gudmundsson ne cadrait pas la balle dans son duel avec Farinez. Derrière, la punition était immédiate. Fofana réduisait le score et relançait son équipe (67e). Il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain, le RC Lens. Les Sang et Or poussaient pour égaliser dans les arrêts de jeu. Baldé frappait la barre avant que Fofana ne réponde à Onana. L'Ivoirien arrachait la séance de tirs aux buts à la dernière minute, complétant son doublé d'une frappe sur une action venue d'un corner. Clauss ratait son pénalty pour Lens mais Fonte et Sanches échouaient aussi pour le LOSC. Comme un symbole, Seko Fofana marquait le sien avec l'aide du poteau et qualifiait les Sang et Or. Lens retrouvera Monaco en huitièmes dans son stade Bollaert.