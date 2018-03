CdF : Décès du fondateur de Chambly pendant le match face à Strasbourg

Dans : Coupe de France, Coupe.

Terrible nouvelle pour le FC Chambly au moment où il réalise la plus grande performance de son histoire. En effet, Jean-Michel Rouet, ancien journaliste et directeur sportif du club de l’Oise, a annoncé que Walter Luzi, fondateur du club en 1989 et dont le frère préside le club, est décédé à la fin de la rencontre face à Strasbourg, qui a vu la victoire du pensionnaire de National 1-0 face à Strasbourg, pour gagner une place dans le dernier carré. Walter Luzi avait 77 ans, et avait lancé le club de Chambly en 1989 en partant de la cinquième division de district, la plus basse possible.