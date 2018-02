CdF : Chambly fait tomber Strasbourg !

Dans : Coupe de France, Coupe, RCSA.

Au lendemain de la qualification des Herbiers pour le dernier carré de la Coupe de France, le club de Chambly, avant-dernier de National, a signé un exploit encore plus retentissant en s'offrant le scalp de Strasbourg (1-0) ce mercredi soir à Beauvais.

Débuté avec plus de 40 minutes de retard en raison d'un problème électrique, ce quart de finale de la Coupe de France a été marqué par une domination assez nette de Chambly, qui a amplement mérité son ticket pour les demi-finales. Après une grosse domination en seconde période, c'est Doucouré qui a marqué à la 81e minute le but de la qualification du club de National et signé l'élimination d'une équipe de Strasbourg apparue très fébrile. Il y aura donc deux formations de National en demi-finales de la Coupe de France, une grande première dans la longue histoire de cette épreuve.