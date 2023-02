Carton d’audience pour OM-PSG

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Match phare des 1/8e de finale de la Coupe de France, OM-PSG a tenu ses promesses. Pour une des rares rencontres diffusées en clair, le pari est donc gagnant pour France 3 qui réalise une belle audience. Avec 4,2 millions de téléspectateurs et une part d’audience de 19,5 %, la rencontre se place au deuxième rang des audiences de la soirée, juste derrière France 2 et une série qui atteint 19,6 % de parts d'audience. Mais le match OM-PSG était également diffusé sur BeIN Sports, qui ne communique toutefois pas ses audiences, et le total des téléspectateurs est donc bien supérieur au seul chiffre de France 3.