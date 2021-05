CdF : Jérôme Rothen en furie avant PSG-Monaco !

Dans : Coupe de France.

Jeudi soir, Monaco s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en battant les amateurs de Rumilly et affrontera le PSG la semaine prochaine.

En cette saison particulière, la finale de la Coupe de France a inhabituellement été programmée en semaine. Effectivement, l’affiche entre le Paris SG et Monaco se déroulera mercredi prochain, entre la 37e et la 38e journée de Ligue 1. Un scandale selon Jérôme Rothen, en furie après la Fédération Française de Football pour cette programmation. Le consultant de RMC ne comprend pas comment un match d’une telle importance a pu être placé entre deux matchs décisifs de Ligue 1, alors que Paris et Monaco sont toujours en course pour le titre et pour le podium. L’ancien milieu offensif de l’ASM et du PSG était plus favorable à une programmation le dimanche 30 mai, au lendemain de la finale de la Ligue des Champions.

« Je ne comprends pas ! Les dates ? On est bloqué par quoi derrière ? Est-ce qu’il y a un club français qui est concerné par la finale de la Ligue des champions ? Tu n’es pas obligé de disputer la finale à la même heure, tu peux la jouer le lendemain… Il faut s’adapter aux situations, on n’est pas figé. On subit les choses ! Ce n’est pas un problème de Stade de France ou d’organisation… Tu ne peux pas anticiper depuis un mois quand tu vois que c’est une possibilité d’avoir une finale Monaco-PSG ? Et une possibilité que ces deux équipes jouent quelque chose en championnat ce qui est leur cas ? Eh bien je trouve ça scandaleux qu’ils te foutent un match un mercredi soir entre les deux dernières journées » a pesté Jérôme Rothen, très attaché à la Coupe de France et qui estime que la finale est automatiquement dévalorisée en étant placée entre deux matchs décisifs de Ligue 1 en semaine.