OL-OM : RMC Sport annonce deux bonnes nouvelles aux supporters

Dans : Coupe d'Europe, OL, OM.

Malgré les plaintes des amateurs de football, nombreux sont ceux qui ont finalement accepté d’ajouter 19 euros par mois à leur budget télé.

C’est effectivement le prix à payer pour suivre les Coupes d’Europe à partir de cette saison sur RMC Sport, la chaîne uniquement accessible sur une box SFR, ou via l’application. Autant dire que le nombre d’abonnements a explosé avant le début des phases de groupes cette semaine. Ce qui explique les bugs de mardi soir pendant le match entre Liverpool et le Paris Saint-Germain (2-3).

« Il y a eu 200 000 nouveaux abonnés dans la journée d’hier », a expliqué le patron du groupe Altice Alain Weill sur RMC, pour calmer les nombreux mécontents. Et maintenant, l’application résistera-t-elle à la vague de supporters lyonnais et marseillais qui se connecteront. « Pour l’OL ce soir et l’OM demain on va assurer, il n’y aura aucun problème, a rassuré le dirigeant, qui a promis un dédommagement. Un mois sera remboursé aux abonnés impactés. » En espérant que les bugs ont bien été corrigés.