TV ‍: OL - Francfort, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Avant d’aller défier le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ce week-end, l’Olympique Lyonnais souhaite faire un très gros match face à l’Eintracht Francfort pour valider sa qualification en Europa League.

Quelle heure pour OL - Francfort ?

Invaincu depuis septembre dernier et sa défaite pas forcément méritée contre Besiktas en C3, l’OL veut impérativement poursuivre sa série de matchs sans perdre. Pour cela, il faudra déjà commencer par résister au talent de Francfort. Cette rencontre européenne se jouera ce jeudi 12 décembre à 21 heures au Groupama Stadium. L’arbitre sera le Letton Andris Treimanis.

Sur quelle chaîne suivre OL - Francfort ?

Comme souvent cette saison, l’OL sera à l’affiche du jeudi soir sur les antennes de Canal Plus. Et c’est même sur la chaîne principale, à savoir Canal+, que ce Lyon - Francfort sera diffusé. Les commentaires seront assurés par François Marchal et Sidney Govou, alors que Margot Dumont sera en bord terrain.

OL / Francfort sur Canal+ ce jeudi à 21h pour la J6 de l'Europa League.

Commentaires : F. Marchal et @GovouSidney bord terrain : @Margot_Dumont pic.twitter.com/v6SO5NEDxh — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) December 9, 2024

Les compos probables de OL - Francfort :

Bien parti pour finir dans le Top 8 (7e avec 10 points) de l’Europa League, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale, l’OL veut finir le travail lors des dernières journées. Histoire d’assurer déjà sa place pour la phase finale de cette deuxième coupe d’Europe, Lyon ambitionne de faire un résultat devant son public contre Francfort. Pour ce match, Pierre Sage fera sans Benrahma.

La compo probable de l’OL : Perri - Maitland Niles, Caleta Car, Mata, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Fofana, Mikautadze, Cherki.

Stoppé ces derniers jours par Leipzig et Augsbourg, Francfort vit quand même une première partie de saison de folie. Deuxième de Bundesliga, le club allemand figure aussi sur le podium de la phase de ligue de la C3 avec 13 points. Toujours invaincu en Coupe d’Europe cette saison, l’équipe de Dino Toppmöller viendra donc à Lyon avec l’ambition de l’emporter avec ses goleadors Marmoush et Ekitike.

La compo probable de Francfort : Trapp - Kristensen, Tuta, Koch, Theate - Knauff, Dahoud, Chaibi, Nkounkou - Marmoush, Ekitike.