Indice UEFA ‍: La France peut dire merci à Lille

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Belle semaine en cours pour les clubs français, avec trois victoires sur les quatre clubs en compétition. Seul Monaco a subi la loi d’Arsenal. Mais s’il y a un club qui a bien marché ce mercredi, c’est Lille avec une victoire certes plus compliquée que prévue sur Strum Graz (3-2).

Mais elle permet à la France de maintenir sa sixième place sur la saison en cours, et sa cinquième sur les 5 dernières années. Le LOSC est pour le moment l’équipe qui rapporte le plus de points à la France cette saison en Coupe d’Europe, et c’est à souligner. Il y a les 4 victoires et le nul en phase de poule, mais aussi les deux tours de barrages passés et le bonus de qualification pour la C1. Résultat, 26 % des points marqués par la France l’ont été par le club nordiste. Et ce n’est pas fini même si le programme est compliqué pour Lille, qui va affronter Liverpool et le Feyenoord pour finir.