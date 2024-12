EL ‍: Nice craque en Belgique, l'Europe touche à sa fin ‍!

Dans : Europa League.

Par Mehdi Lunay

Ligue Europa, phase de ligue, 6e journée

Stade Roi Baudouin (Bruxelles)

Union Saint-Gilloise – Nice 2-1

Buts : Ivanovic (33e, 90e+2) pour l’Union SG ; Guessand (45e+1) pour Nice

Avec seulement 2 points glanés en 5 matchs, Nice devait gagner en Belgique. Néanmoins, sur un terrain difficile, les Aiglons souffraient face à une bonne équipe de l'Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois prenaient les devants sur un but d'Ivanovic après une défense trop laxiste des Niçois. Le score aurait pu être plus lourd mais Boufal perdait un duel avec Bulka. Une aubaine pour Nice qui égalisait dans les arrêts de jeu du premier acte via Guessand après un gros travail de Diop.

Le but permettait à Nice de reprendre espoir. Cependant, l'euphorie niçoise durait 15 minutes avec une frappe de Camara sur la barre belge (57e). Ensuite, l'Union poussait et Nice souffrait. Louchet devait sauver une frappe sur la ligne (68e). Le ballon allait d'un but à l'autre avec des contres mal exploités par Nice. La sanction tombait dans les arrêts de jeu avec une sublime frappe enveloppée de Ivanovic pour faire perdre Nice 2-1. Un revers qui rend quasi impossible la qualification niçoise en barrages.