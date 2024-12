Arsenal - Monaco ‍: les compos (21h sur Canal+)

Compo d'Arsenal :

Raya - Partey, Saliba, Lewis-Skelly, Kiwior - Merino, Rice, Odegaard - Saka, Jesus, Martinelli

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🆕 Lewis-Skelly starts at left back

🤝 Merino partners Rice

⚡️Jesus up top



Let's move one step closer to the next stage, Gunners 👊