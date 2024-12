Indice UEFA Malgré l’OL, la France doublée par la Belgique

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

La semaine reste positive pour les clubs français, avec quatre victoires (OL, PSG, Brest et Lille) mais aussi deux défaites (Monaco et Nice). De quoi rester bien au chaud au classement de la saison en cours des Coupes d’Europe, même si une vraie surprise a eu lieu sur cette journée. Déjà portée par le succès du Club Bruges en Ligue des Champions sur le Sporting, la Belgique a déroulé avec les succès de l’Union Saint-Gilloise (sur Nice), mais aussi le Cercle Bruges, la Gantoise et Anderlecht dans les deux autres Coupes d’Europe. Un carton plein qui met la Belgique devant la France et l’Allemagne, pour permettre à nos voisins d’arriver 5e sur cette saison en cours. Une grosse performance qui rejette la France à la 7e place, avec deux places de perdues sur cette semaine pourtant positive.

Rien de dramatique car les clubs français sont bien placés en Ligue des Champions, ce qui peut rapporter de gros bonus fin janvier. Mais l’absence de Lens, éliminé en barrage de Conférence League, fait tout de même très mal sur la première partie de saison. Sur le classement des cinq dernières saisons, la France est toujours cinquième, avec une belle avance sur les Pays-Bas, mais un retard toujours très conséquent sur l’Allemagne, malgré la victoire de l’OL sur Francfort.