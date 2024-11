Indice UEFA ‍: La France se prend une bonne claque

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

L'indice UEFA français a pris un bon coup de mou avec la semaine européenne décevante des représentants tricolores.

Cela devait bien arriver après un début de saison plutôt convaincant. Mais sur les six clubs français engagés, seuls deux se sont imposés, avec l’Olympique Lyonnais et Lille. Pour le reste, Monaco a été battu de manière sévère, Nice a coulé, le PSG a continué son marasme et Brest n’a pas pu résister au FC Barcelone. Résultat, ces défaites se payent directement avec la perte de la 5e place sur la saison en cours, au profit de l’Espagne. Rien d’infamant pour le moment car le début de saison reste positif, mais le PSG, qui devait être la locomotive du football français, demeure le club français le moins performant en Ligue des Champions, tandis que Nice n’apporte quasiment rien.

Auteur d’un doublé face à Qarabag, @MikautadzeG est votre Joueur du match #QFKOL 🏅



Notre Gone a tenu à vous remercier après la victoire 🤳 https://t.co/QOpRtOSL7A pic.twitter.com/W9CsvolSrL — Olympique Lyonnais (@OL) November 28, 2024

Les formations portugaises sont en revanche en très bonne forme, et il faudra se méfier du parcours des équipes comme le Benfica Lisbonne, le Sporting ou Porto, qui peuvent parfois marquer de très gros points sur le classement sur les cinq dernières années, celui qui permet à la France d’avoir quatre clubs en Ligue des Champions. Mais pour le moment, le danger est inexistant, surtout que les Pays-Bas, 6e et donc derrière la France, ne parviennent pas à décoller. Il ne faudra toutefois pas renouveler ces semaines bien tristes trop souvent, sous peine de voir les autres pays européens avancer tout seul.