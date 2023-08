Man City gagne la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

Supercoupe d'Europe

Stade Karaïskakis (Athènes)

Man City-Séville 1-1 (5 tab à 4)

Buts : Palmer (63e) pour Man City ; En-Nesyri (25e) pour Séville

Dans un match indécis, Manchester City et Séville se sont quittés sur un nul 1-1. Les Citizens ont pris le dessus aux tirs au but pour gagner leur première Supercoupe d'Europe.

Irrésistible la saison passée face aux meilleures équipes d'Europe en Ligue des champions, Manchester City était largement favori face à Séville. Mais, le dernier vainqueur de la Ligue Europa prouvait vite que sa présence au Pirée n'était pas usurpée. Les hommes de Mendilibar subissaient la possession de balle mancunienne sans toutefois être en danger. C'est même eux qui frappaient les premiers. Malheureux en début de match sur une tête imprécise (6e), En-Nesyri réglait la mire pour tromper Ederson et ouvrir le score en faveur du FC Séville.

2 - Cole Palmer is the second player to score in the Community Shield and the UEFA Super Cup in the same year, after Michael Owen in 2001. Opportunity. #MCISEV