UEFA : Le PSG et l'OM pas qualifiés directement, la menace choc !

Dans : Ligue des Champions.

Dans un entretien accordé à la presse italienne, le président de l'UEFA s'en prend aux pays qui ont rapidement refusé de finir la saison. La France est visée.

Et si le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille devaient passer par un tour préliminaire afin de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions ? Cet incroyable scénario pourrait se réaliser, et cela pour une seule raison, à savoir la décision prise rapidement par la Ligue de Football Professionnel de conclure la saison de Ligue 1. Dans un entretien accordé ce samedi au Corriere dello Sport, le président de l’UEFA estime qu’il est normal que les pays dont les championnats et les coupes nationales iront jusqu’au bout soient privilégiés sur le plan sportif et que ceux qui au contraire ont décidé de terminer précocement la saison passe par un tour préliminaire.

Pour Aleksander Ceferin, même si l’aspect sanitaire est une priorité, l’équité sportive doit l’être aussi. « La priorité absolue c’est la santé, mais comme tous les autres secteurs, nous avons également le devoir de recommencer à respecter les engagements que nous avons pris. Les compétitions nationales et européennes sont physiologiquement liées et nous voulons que les clubs européens remportent des championnats nationaux et des coupes, et se qualifient sur la base des résultats. C'est l'essence du sport, pas seulement du football (...) Il y aura des conséquences pour ceux qui ne finissent pas la saison », a précisé la président de l’UEFA, lequel confirme des propos tenus cette semaine sur BeInSports. « Je pense que la plupart des ligues pourront terminer le championnat. Ceux qui ne choisissent de ne pas le faire devront passer par les préliminaires s'ils veulent participer aux prochaines compétitions de l'UEFA. Il faut attendre que le comité exécutif confirme les dates, mais je peux garantir que les coupes se termineront en août, à condition qu'aucun cataclysme n'intervienne », avait confié Aleksander Ceferin. Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, qui se croyaient déjà qualifiés pour la phase de poules de Ligue des champions pourraient avoir une mauvaise surprise.