TV ‍: OM - Panathinaïkos, à quelle heure ‍ et sur quelle chaîne ‍?

Une semaine après sa défaite lors de son déplacement en Grèce sur la pelouse du Panathinaïkos (0-1), l’Olympique de Marseille va tenter de renverser la vapeur au Vélodrome pour continuer sa route vers la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour OM - Panathinaïkos ?

Le 15 août ne sera pas férié pour tout le monde, puisque les joueurs de l’OM disputeront, eux, un match plus qu’important pour la suite de leur saison du côté du Stade Vélodrome. Dans le cadre du 3e tour de qualification pour la Ligue des Champions, Marseille recevra effectivement le Panathinaïkos ce mardi 15 août à 21 heures. La rencontre sera arbitrée par l’Anglais Michael Oliver.

Sur quelle chaîne suivre OM - Panathinaïkos ?

La semaine passée, W9 avait réalisé une belle audience avec le match aller entre l’OM et le Panathinaïkos. Mais ce mardi, c’est sur M6 que les supporters phocéens et les suiveurs du football français devront zapper pour voir la suite de l’aventure des Marseillais en Coupe d’Europe. Sur la Six, les commentaires seront assurés par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri, alors que Laurie Samama sera en bord terrain.

La compo probable de l’OM contre le Panathinaikos :

Que ce soit pour financer la fin du mercato ou pour vivre un exercice 2023-2024 plus qualitatif, l’OM doit impérativement disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions. Mais pour cela, il faut d’abord passer l'obstacle dressé par le Panathinaikos. Défait à l’aller en Grèce mercredi dernier (0-1), l’OM doit maintenant battre le club grec devant son public pour espérer jouer les barrages, potentiellement face à Braga. Pour cela, Marcelino devra composer avec la suspension de Kondogbia, sévèrement expulsé au match aller.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Gigot, Balerdi, Lodi - Sarr, Veretout, Rongier, Ounahi - Ndiaye, Aubameyang.