TV et Streaming, où suivre le tirage au sort de la Ligue des Champions

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

La rentrée de la Ligue des Champions, c’est ce jeudi 31 août avec le tirage au sort toujours très attendu de la phase de poules.

Malheureusement, l’OM n’a pas pu passer le cap des tours préliminaires de cette Ligue des Champions, et il n’y aura donc que Lens et le PSG de concernés pour les clubs français. Le club parisien, champion de France hérite du premier chapeau. De son côté, Lens quasiment novice à ce niveau, sera dans le dernier chapeau, le 4e, avec donc l’assurance de tomber contre plusieurs gros bras.

On connaît désormais les 32 équipes qui disputeront la Ligue des Champions 2023-24 🏆



Le tirage au sort des groupes, à suivre jeudi à 17H50 sur CANAL+ en clair, et sur nos réseaux 🔜 pic.twitter.com/Fn8zteLb5p — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 30, 2023

Ce tirage au sort aura lieu à 18h00, et se déroulera au Forum Grimaldi de Monaco. Une cérémonie qui sera retransmise par de nombreuses chaines, et sera disponible également en streaming. En effet, les détenteurs des droits pour les Coupes d’Europe ont obtenu la diffusion partagée de cet évènement. Ainsi, Canal+ Foot, RMC Sport 1 et BeIN Sports 1 retransmettront ce tirage au sort. De plus, le site de l’UEFA rendra disponible son suivre sur son site officiel en streaming.

Les chapeaux sont connus

Autant dire que cette retransmission sera difficile à manquer pour les passionnés de football, qui voudront connaitre le sort des deux clubs français, mais aussi des grands clubs européens pour la saison à venir. Voici en tout cas les chapeaux pour vous faire une idée de ce qui vous attend à partir de 18h00.

Chapeau 1

Manchester City, FC Séville, FC Barcelone, Bayern Munich, Paris SG, Benfica, Naples, Feyenoord

Chapeau 2

Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, FC Porto, Arsenal, Inter Milan

Chapeau 3

AC Milan, Lazio Rome, RB Salzbourg, ER Belgrade, Donetsk, Braga, PSV Eindhoven, FC Copenhague

Chapeau 4

RC Lens, Newcastle, Union Berlin, Real Sociedad, Celtic Glasgow, Galatasaray, Royal Antwerp, Young Boys Berne