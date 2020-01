Pas touche à la Ligue des Champions, RMC rembarre Mediapro

Dans : Ligue des Champions.

Depuis le début de la saison en cours, RMC Sport n’est plus le diffuseur exclusif de la Premier League, également disponible sur les antennes du groupe Canal.

Heureusement pour elle, la chaîne du groupe Altice dispose encore de 100 % droits de la Ligue des Champions et de l’Europa League. Cela sera encore valable la saison prochaine avant que la plus prestigieuse des compétitions européennes ne retrouve ses anciens pensionnaires, à savoir Canal Plus et BeInSports. Il y a quelques jours, L’Equipe indiquait que des discussions étaient toutefois en cours entre RMC et Mediapro dans le but de conclure un accord qui permettrait au groupe sino-espagnol de diffuser la C1 la saison prochaine.

Visiblement, cette option n’est plus envisageable pour le groupe RMC Sport, qui a indiqué par le biais d’Alain Weill, PDG d’Altice Europe (maison mère de SFR, RMC et BFM TV) que la Ligue des Champions sera disponible sur RMC et nulle part ailleurs la saison prochaine à la télévision. « Il reste 18 mois de Ligue des champions sur RMC Sport » a rappelé aux salariés de la chaîne le patron de RMC, pour qui conserver la Ligue des Champions et l’Europa League est vital afin de conserver un nombre important d’abonnés la saison prochaine. Pas candidat à l'appel d'offre des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en 2018, RMC Sport a par ailleurs toujours l’espoir d’offrir une offre de football complète à ses abonnés selon L’Equipe. Le quotidien indique que l’ambition de RMC est de signer de futurs accords à l’image de celui signé avec Canal + pour la co-diffusion de la Premier League de 2019 à 2022. Reste maintenant à voir comment les dirigeants de la chaîne s’y prendront, alors qu’une réduction drastique des effectifs dans les prochains mois est très fortement crainte en interne. Pour l’heure, aucune réponse claire n’a été apportée par la direction à ce sujet…