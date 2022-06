Les Anglais accusés, le Real Madrid demande des comptes

Dans : Ligue des Champions.

Par Eric Bethsy

Après les incidents de la finale de la Ligue des Champions samedi dernier, le gouvernement a souligné le comportement des supporters de Liverpool autour du Stade de France. Mais cette explication n’a convaincu personne, pas même le Real Madrid.

La France devra s’expliquer. Une semaine après les scènes de violence à Saint-Denis, les vraies raisons de ces débordements restent floues. En tout cas, la version donnée par le gouvernement n'est pas jugée crédible. Rappelons que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ciblé les supporters de Liverpool, selon lui coupables d’une fraude massive sur les billets de la finale de la Ligue des Champions. Mais les images contredisent ses affirmations, d’où l’incompréhension côté anglais et la réaction du Real Madrid ce vendredi.

« Compte tenu des événements malheureux qui se sont déroulés le 28 mai dernier aux environs du Stade de France, y compris à l’intérieur du stade lui-même, le Real Madrid C.F. souhaite faire les déclarations suivantes pour défendre nos supporters victimes de ces événements. Nous voulons savoir quelles sont les raisons qui ont motivé la désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération compte tenu de ce que nous avons vécu ce jour-là », s’est interrogé le vainqueur de la C1.

« Nous demandons également des réponses et des explications pour déterminer qui sont les responsables qui ont laissé les supporters sans surveillance et sans défense, a ensuite réclamé le Real Madrid. Supporters dont le comportement général a été exemplaire à tout moment. Nous comprenons que ce qui aurait dû être une grande fête du football pour tous les fans qui ont assisté au match s’est transformé en événements malheureux qui ont provoqué une profonde indignation dans le monde entier. »

« Nos fans méritent une réponse »

« Comme l’ont montré les images révélatrices des médias, de nombreux supporters ont été agressés, harcelés, agressés et volés avec violence, peut-on lire dans le communiqué sur le site officiel des Merengue. Ces événements ont également eu lieu alors qu’ils se déplaçaient en voiture ou en bus, craignant pour leur intégrité physique. Certains d’entre eux ont même dû passer la nuit à l’hôpital en raison de leurs blessures. »

« Le football a donné au monde une image très éloignée des valeurs et des objectifs qu’il devrait toujours poursuivre. Nos fans et supporters méritent une réponse et que les responsabilités soient prises afin que des situations comme celles vécues soient éradiquées à jamais du football et du sport », a conclu le Real Madrid, en total désaccord avec les explications de Gérald Darmanin, lequel avait indiqué que les supporters espagnols n’étaient pas concernés par ces incidents.