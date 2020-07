LDC : Tirage à 12h00, le PSG et l’OL s'attaquent à l'Europe

Dans : Ligue des Champions.

Cela commence à sentir bon la reprise du football en France. Notamment pour l’OL et le PSG avec un gros évènement ce vendredi.

Les matchs amicaux arrivent, les finales de Coupes nationales approchent, et il y aura même un tirage au sort de Ligue des Champions. C’est ce midi que l’UEFA dévoilera le tableau du « Final 8 » qui se déroulera à Lisbonne du 12 au 23 août. Un tirage au sort intégral avec projection jusqu’en finale, pour un système bien évidemment inédit en raison de l’interruption du football pendant trois mois. Déjà qualifié pour les quarts de finale, le PSG ne saura pas forcément le nom de tous ses adversaires, mais peut déjà apercevoir ce qui l’attend. Et il y a clairement, en terme de prestige et de qualité d’effectif, des différences dans le plateau des équipes présentes.

En effet, Paris peut très bien se retrouver avec une moitié de tableau avec l’Atalanta, Leipzig ou l’Atlético Madrid, des équipes plus abordables même si la formation italienne est en très grande forme, ou si l’équipe espagnole a sorti Liverpool au tour précédent. Au contraire, des retrouvailles avec Barcelone (en cas de qualification face à Naples), le Bayern Munich (opposé à Chelsea), ou Manchester City (qui a pris l’avantage sur le Real) peuvent faire trembler Paris. Et tout cela sans oublier la possibilité de jouer Lyon si jamais l’OL venait à conserver son avance acquise à l’aller face à la Juventus. Beaucoup de mystère donc, mais de quoi redonner un peu d’excitation aux suiveurs des Coupes d’Europe, qui vont donc oublier les matchs aller-retour et les buts à l’extérieur le temps d’un final à huis-clos, mais qui risque de faire d’incroyables cartons d’audience en plein mois d’août.