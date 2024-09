LdC ‍: Peu importe le format, le Real se voit toujours champion

Dans : Ligue des Champions.

Par Eric Bethsy

Pour Carlo Ancelotti, le nouveau format de la Ligue des Champions ne change pas grand-chose. L’entraîneur du Real Madrid sent toujours son équipe bien placée pour soulever le trophée.

Finie la phase de groupes. A partir de mardi, le nouveau format de la Ligue des Champions va connaître ses débuts avec une saison régulière dans un premier temps. Chaque équipe devra disputer huit matchs et figurera dans le même classement général qui déterminera les participants à la phase éliminatoire. Mais peu importe le moyen de se qualifier, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti ne voit pas de changement parmi les favoris de la compétition.

« Les équipes favorites ? Je pense que ce sont toujours les mêmes, a répondu l’Italien. Il est vrai que le format change un peu mais je pense que les équipes favorites sont toujours les mêmes, y compris le Real Madrid et d'autres. Quand une compétition commence, tu peux être favori pour certaines personnes simplement parce que tu as gagné l'année précédente. Mais c'est une autre Ligue des Champions, ce sera une autre histoire. J'espère que nous pourrons aller jusqu'au bout comme la saison dernière. » Au passage, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a pris soin d’ajouter que ce format, avec plus de matchs au programme, ne faisait que nuire à la santé des joueurs.

Le coup de gueule d'Ancelotti

« Le problème n'est pas entre nos mains. le problème c'est le calendrier qui est trop exigeant. Maintenant il y a une nouvelle compétition, on ne sait pas comment ça va se passer, elle peut être plus divertissante que la saison dernière. Mais pour le moment, le fait est que nous avons deux matchs en plus dans cette compétition. Si les instances qui dirigent ne commencent pas à se dire que les joueurs se blessent parce qu'ils jouent trop, nous avons un problème. Ce que je demande, c'est qu'ils s'arrêtent pour réfléchir à une diminution du nombre de matchs pour avoir des compétitions plus attractives », a réclamé Carlo Ancelotti.