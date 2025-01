LdC ‍: Lille inflige une correction à Feyenoord ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

8e journée de Ligue des Champions

Lille - Feyenoord : 6-1

Buts : Sahraoui (4e), Trauner (38e et 75e csc), Gomes (57e), David (74e) et Cabella (80e) pour Lille ; Gimenez (14e) pour Feyenoord

Soirée exceptionnelle pour Lille, qui a infligé une véritable correction à Feyenoord (6-1) lors de cette dernière journée de Ligue des Champions et qui se qualifie directement pour les 8es de finale.

Lille savait avant le début de son match contre le Feyenoord qu'une place dans le top 8 synonyme de qualification pour les 8es de finale était jouable. Les hommes de Bruno Genesio ont atteint leur objectif et de quelle manière ! Malgré une entame difficile avec l'égalisation de Gimenez 10 minutes seulement après l'ouverture du score de Sahraoui, les Dogues ont enchaîné de manière spectaculaire en collant au total six buts aux Néerlandais. Une performance majuscule du LOSC, qui s'impose 6-1 et qui se qualifie directement pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Un authentique exploit pour Lille, seul club français à décrocher une place dans le top 8.