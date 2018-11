LdC : Les Français sont plus optimistes pour Paris que pour l'OL !

Dans : Ligue des Champions, OL, PSG.

Deuxième de son groupe, Lyon jouera une partie de son avenir européen mardi contre Manchester City.

Mais avec trois points d’avance sur Hoffenheim, les hommes de Bruno Genesio sont clairement en ballottage favorable. Pourtant, les Français ne sont pas optimistes pour le club rhodanien avant les deux derniers matchs de la phase de groupe de la Ligue des Champions, selon un sondage Odoxa commandé par RTL. En revanche, les Français sont légèrement plus optimistes pour le PSG… pourtant troisième derrière Naples et Liverpool.

« Pour la majorité des sondés (63% des Français et 82% des amateurs de football), la Ligue 1 aura au moins un représentant en février et mars prochains. Mais ils ne sont que 25% et 33% à s’attendre à deux représentants. Les autres sont plus optimistes pour le PSG que pour l’OL. Pour 26% des Français et 33% des amateurs de football, seul le PSG représentera la France quand ils sont 12% et 16% à s’attendre à la seule qualification des Lyonnais » explique le site de la radio. Après les matchs OL-City et PSG-Liverpool cette semaine, on en saura plus sur les chances de qualification des deux équipes. Même s’il est possible que tout soit encore jouable.