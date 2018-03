LdC : La Juventus fait taire Tottenham

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans un vrai match de Ligue des champions, la Juventus a arraché la victoire et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir à Tottenham (1-2).

Il ne faut jamais enterrer la Juventus, même quand la Vieille Dame est au bord du gouffre. Tenu en échec à domicile (2-2), le club italien se devait de faire un coup à Wembley, mais la formation italienne se retrouvait en très mauvaise posture après l'ouverture du score de Son (1-0, 39e) pour les Spurs. Cependant, après la pause, et en trois minutes, la Juventus renversait la situation grâce à deux buts signés Higuain (64e) et Dybala (67e).

Tottenham avait beau jeter toutes ses forces dans la bataille, se procurant notamment une énorme occasion à la 89e, Buffon étant suppléé par son poteau et le ballon roulant sur la ligne, les Spurs n'égalisaient pas et laissaient filer le billet pour les quarts de finale. La Juventus sera encore là au prochain tour, et il faudra compter avec elle.