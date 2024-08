LdC ‍: Dans la douleur, Lille valide sa place en poules

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Barrages retour de la Ligue des champions

Fortuna Arena

Slavia Prague-Lille 2-1 (aller 0-2)

Buts : Zafeiris (5e), Schranz (83e) pour le Slavia ; Zhegrova (77e) pour le LOSC

Avec deux buts d'avance et sa grande supériorité de l'aller, Lille devait passer un séjour tranquille à Prague. Néanmoins, le comité d'accueil était froid pour les hommes de Génésio. Le Slavia ouvrait le score d'entrée après une belle reprise signée Zafeiris. Les Lillois étaient globalement dominés et il fallait un bon Chevalier ainsi qu'un peu de réussite pour ne pas sombrer. Les montants étaient touchés à plusieurs reprises, notamment sur coup-franc, alors que Chory devant le but lillois frappait à côté. Après plus d'une heure à souffrir, Lille semblait se mettre à l'abri avec l'égalisation de Zhegrova d'une frappe chirurgicale. Néanmoins, le Slavia reprenait vite l'avantage via le Slovaque en vue de l'Euro Schranz.

𝑩𝑨𝑪𝑲 𝑻𝑶 𝑻𝑯𝑬 𝑺𝑻𝑨𝑹𝑺 🌟



C'était très compliqué, mais les Dogues retrouvent la @ChampionsLeague après avoir éliminé le Fenerbahçe puis le Slavia Prague 💪



Rendez-vous dès demain (17h45) pour le tirage au sort 🍀#SLALOSC 90' I 2-1 (2-3) — LOSC (@losclive) August 28, 2024

Après une fin de match irrespirable et une dernière tête ratée par les Tchèques devant la cage de Chevalier, Lille arrachait sa qualification avec cette défaite 2-1. Qualifié pour un but, le club nordiste permet à la Ligue 1 d'avoir 4 représentants en phase de poules de C1 pour la première fois de son histoire.