LdC ‍: Canal+ diffuseur illégal, la polémique est lancée ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi soir, les abonnés de Canal+ ont pu bénéficier du barrage retour de C1 entre Galatasaray et les Young Boys de Berne. Mais, la diffusion de cette affiche fait polémique en raison du sponsor maillot des Suisses.

Canal+ a t-il enfreint la loi en diffusant le match Galatasaray-Young Boys de Berne ? En théorie, la chaine cryptée peut diffuser tous les matchs de Ligue des champions cette saison, barrages compris, ayant acquis l'intégralité des coupes d'Europe jusqu'en 2027. Néanmoins, le club helvète fait polémique dans l'Hexagone en raison de son sponsor maillot Plus500. Cette société est interdite en France pour ses contrats financiers risqués. Sa publicité est aussi interdite sur le sol français. Cela pose problème dans les matchs européens puisque Plus500 est sponsor maillot des Young Boys de Berne.

Canal+ accusé de publicité illégale

Ainsi, la saison passée, aucun match de Ligue des champions des Young Boys n'a été diffusé en France. Les téléspectateurs de BeIN ont notamment manqué deux matchs de poules de Manchester City. En 2023, l'Atalanta subissait un écran noir en France de janvier à juin pour les mêmes raisons. Pourtant, Canal+ a bel et bien diffusé les deux matchs de barrages des Young Boys sur son antenne, dont le retour ce soir. La chaine cryptée serait dans l'illégalité comme le dénonce l'avocate et juriste Marion Ogier sur X.

@canalplus diffuse ce soir en toute illégalité un match faisant une publicité illicite en raison du sponsor des YBoys.



En principe @canalplus risque une lourde amende, mais en la matière l’Etat 🇫🇷 ne se force pas trop pour faire appliquer la loi. Étonnant non? Poke @BrunoLeMaire https://t.co/ZcO0Izp1Sd — Marion Ogier (@marion_ogier) August 27, 2024

« Canal Plus diffuse ce soir en toute illégalité un match faisant une publicité illicite en raison du sponsor des Young Boys. En principe, Canal Plus risque une lourde amende, mais en la matière l’État français ne se force pas trop pour faire appliquer la loi. Étonnant non ? Bruno Le Maire », a t-elle posté en interpellant le ministre démissionnaire de l'économie Bruno Le Maire. Reste à voir ce qu'il en sera mais une absence de sanction ferait clairement jurisprudence. En cas d'amende, la diffusion de la phase de poules pourrait être impactée en France. Vainqueurs de Galatasaray ce soir, les Young Boys seront en C1 et pourraient affronter jusqu'à deux clubs français (PSG, Monaco, Lille ou Brest).