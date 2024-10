LdC ‍: Brest explose Salzbourg et devient leader ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 2e journée

Red Bull Arena

Salzbourg-Brest 0-4

Buts : Sima (24e, 70e), Camara (66e), Pereira Lage (75e) pour Brest

Qu'il est déjà loin le temps où les observateurs considéraient Brest comme le petit poucet de la Ligue des champions. En Autriche, les Brestois ont décroché leur deuxième succès en deux matchs avec 6 buts marqués en tout. Ce mardi soir, tout n'était pas parfait pour les protégés d'Eric Roy. Salzbourg dominait les débats et il fallait un grand Bizot pour éviter de sombrer. Sur un contre, Brest prenait les devants via Sima servi par un superbe extérieur d'Ajorque. Les Bretons accéléraient en seconde période. Très réalistes et bien aidés par l'entrée de Baldé, ils frappaient trois fois en 10 minutes avec des buts de renard de Camara et Sima, puis une frappe placée de Pereira Lage. 4-0, Brest frappe un grand coup dans la course à la qualification, prenant même la tête du classement avant les matchs du soir.