La Super League revient en force, la C1 tremble

Par Adrien Barbet

Malgré les récentes déclarations de l'UEFA, le projet de la Super League n'est toujours pas enterré. Ce jeudi 9 février, la deuxième version de la nouvelle compétition européenne des clubs de football a été dévoilée avec des petites nouveautés.

Plus d'un an après avoir été mise en suspens, la Super League renaît de ses cendres. Cette fois-ci, avec un projet beaucoup plus inclusif et qui devrait encore une fois faire trembler l'UEFA et la Ligue des Champions. Ce projet ressemblera à la Ligue des Nations avec plusieurs divisons ainsi que 60 à 80 équipes présentes. Aucun membre ne sera permanent et chaque club jouera au moins 14 matchs par saison. Dans un entretien accordé au journal El País, le président de l'entreprise A22 Sportsmanagement, promoteur de la Super League, a expliqué les détails de cette nouvelle version et de comment la Super League allait sauver le football européen. « Le football européen est au bord du gouffre. D’énormes déséquilibres sont apparus sur notre continent et les clubs européens traditionnels, au passé glorieux, sont aujourd’hui incapables de rivaliser. En octobre dernier, nous avons entamé un processus de dialogue ouvert sur l’avenir du football européen. Depuis lors, nous avons discuté avec près de 50 clubs et autres acteurs du secteur et la conclusion partagée par la quasi-totalité d’entre eux est que la base sur laquelle repose le football européen est sérieusement menacée. Le moment est venu d’apporter des changements » a déclaré Bernd Reichart qui souhaite révolutionner la C1 avec d'autres présidents comme Florentino Pérez ou anciennement, Andrea Agnelli.

Les 10 règles de la Super League

En attendant la décision finale de la Cour de justice de l'Union européenne dans les prochains mois sur la possibilité de créer cette compétition, la Super League se base sur 10 grands principes pour ériger le football européen comme sport majeur dans le monde. Une compétition ouverte et basée sur le mérite sportif avec des équipes de nombreux pays. Améliorer la compétitivité grâce à des ressources stables et durables tout en protégeant la santé des joueurs, principaux acteurs de ce projet. La compétition sera gouvernée par les clubs avec des normes de durabilité financière transparentes et appliquées de manière rigoureuse. La Super League promet également d'être la meilleure compétition de football au monde en améliorant l'expérience des fans et en développant le football féminin. L'aspect solidarité est également au cœur du projet avec une contribution d'un minimum de 400 millions d'euros par an destinés à la solidarité, aux clubs qui ne participent pas à la compétition et aux causes sociales selon les informations de la presse espagnole. Enfin, la Super League devra respecter les valeurs et les réglementations de l’Union européenne. Plusieurs clubs comme le Real Madrid, la Juventus de Turin ou le FC Barcelone sont favorables à la création de cette nouvelle compétition qui a pour ambition de remplacer ainsi la Ligue des Champions avec une nouvelle formule beaucoup plus lisible que celle qui va arriver prochainement en C1.