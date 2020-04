La Ligue des champions à huis clos et en 15 jours au mois d'août ?

Dans : Ligue des Champions.

L'UEFA et l'Association Européenne des Clubs seraient sur la même longueur d'onde afin de finir la Ligue des champions et l'Europa League au mois d'août de manière rapide.

Après avoir accepté, sans avoir vraiment eu le choix, de décaler l’Euro prévu cet été en 2021, l’UEFA veut éviter de devoir sacrifier le deuxième joyau de sa couronne, à savoir les coupes européennes. C’est dans ce sens que l’instance européenne du football a organisé une réunion à distance avec l’ECA (Association Européenne des Clubs) afin de trouver une solution pour caser la fin de la Ligue des champions et de l’Europa League. Car comme pour les championnats nationaux, l’UEFA sait que les diffuseurs ne paieront pas les sommes prévues si les deux épreuves ne se terminent pas. Et ce lundi, la Cadena Ser affirme qu’un terrain d’entente a été trouvé afin d’essayer d’optimiser tout cette organisation.

D’un commun accord, il a été décidé que la priorité absolue était de terminer d’abord les championnats nationaux, ce que les différents pays pensent pouvoir faire, même si tout le monde a compris que cela sera dans des stades vides. Pour les deux coupes européennes, le concept global est de tout caler au mois d’août. « Les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueraient en deux semaines, en un seul match à huis clos et sur terrain neutre (...) Les joueurs auraient ensuite trois semaines de vacances et la prochaine saison 2020/2021 commencerait en septembre », explique la radio espagnole, qui ne parle pas des derniers matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champion qui concernent notamment l’Olympique Lyonnais, en ballotage favorable face à la Juventus. Ces différentes décisions doivent toutefois encore être validées lors d'une nouvelle réunion, cette fois entre l'UEFA et les différentes ligues nationales.