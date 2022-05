Et encore, Thibaut Courtois a joué blessé

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Thibaut Courtois, homme du match face à Liverpool, a révélé qu'il avait joué diminué en raison d'une blessure aux adducteurs.

Le gardien du Real Madrid a été le grand homme de la finale de la Ligue des Champions. Il a multiplié les arrêts, au point d’entrer tout simplement dans l’histoire des finales, avec le plus grand nombre de parades jamais réalisées par un gardien à ce niveau. Une performance saluée, et qui lui vaut non seulement le statut de meilleur joueur de la rencontre, mais en plus celui de meilleur gardien du monde au moment des récompenses. Car ce match face à Liverpool n’est que la prolongation de ses performances aux tours précédents, quand il avait notamment écoeuré Manchester City, ou sauve son équipe face à Chelsea. Le Real Madrid 2022 est souvent dominé, mais il peut compter sur un gardien incroyable, et ce malgré des problèmes physiques. Thibaut Courtois a en effet annoncé son forfait pour les matchs de Ligue des Nations de la Belgique au mois de juin. Une douleur persistante aux adducteurs l’oblige à se reposer, lui qui se dit touché depuis le mois de janvier.

Courtois vise la Coupe du monde 2022

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

« La douleur est présente, mais elle est supportable et surtout, elle est sous contrôle depuis janvier. Aucune opération en vue, mais si je veux repartir sur un bon pied en début de saison prochaine et ne pas risquer de rechute, je dois éviter de tirer trop sur la corde. J’ai encore ressenti des douleurs en cours de match contre Liverpool », a livré le dernier rempart du Real Madrid, qui va faire constater sa blessure par les médecins des Diables Rouges avant de partir en vacances. Son but ? Se reposer pour revenir en forme, et être l’un des maillots forts de la Belgique en vue de la prochaine Coupe du monde.