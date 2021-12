Barcelone ricane ? L'arbitre de la remontada pour Benfica-Kiev !

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Pour arbitrer la rencontre décisive pour le FC Barcelone entre Benfica et le Dynamo Kiev, l'UEFA a désigné Deniz Aytekin qui officiait lors de la fameuse remontada du Barça contre le PSG.

Depuis que le Paris Saint-Germain a subi l’humiliante défaite (6-1) au Camp Nou en 2017, nombreux sont ceux qui se demandent si ce soir-là, Deniz Aytekin, arbitre allemand de cette rencontre, était totalement neutre ou s’il avait seulement été mauvais. L’officiel avait en effet semblé très gentil avec le FC Barcelone, et un peu moins avec le PSG, même si rien n’a jamais permis de croire que l’arbitre avait subi une quelconque influence. Cependant, Deniz Aytekin se réinvite dans l’histoire européenne du Barça cette semaine, puisqu’il a été désigné par l’UEFA pour arbitrer la rencontre de Ligue des champions entre Benfica et Kiev, mercredi soir au Portugal. Dans ce groupe, et dans le même temps, le FC Barcelone se déplacera à Munich, le Bayern Munich étant déjà qualifié.

Tiens tiens tiens Deniz Aytekin sera l’arbitre officiel du match de champions League ultra important Benfica VS Dynamo qui peut voir Barcelone éliminé. Le célèbre Deniz connu pour avoir été l’arbitre du match le plus honteux de l’histoire du foot moderne réapparaît. #UCL — La Source Parisienne (@lasource75006) December 6, 2021

Pour continuer sa route en C1, la formation de Xavi doit donc soit gagner à l’Allianz Arena, soit compter sur un nul ou une défaite de Benfica. Et forcément, le fait que Deniz Aytekin soit l’arbitre du match du club portugais suscite un certain émoi en Espagne et au Portugal. Même la célèbre émission El Chringuito a évoqué cette désignation de l’arbitre allemand en se demandant si l’instance européenne du football avait bien réfléchi à la portée de son choix. Car c’est une évidence, si par malheur, Deniz Aytekin se ratait, alors de vieux souvenirs pourraient remonter à la surface. A ce dernier de montrer que tout ce qui lui a été mis sur le dos après Barcelone-PSG était injuste.