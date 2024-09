Arsenal est persuadé de taper le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Premier gros choc de la saison à venir pour le PSG avec le déplacement très attendu sur la pelouse d’Arsenal ce mardi en Ligue des Champions. Une affiche prestigieuse qui excite le vestiaire des Gunners.

Après sa victoire contre Gérone il y a deux semaines, le Paris Saint-Germain va être confronté à un gros morceau dès la deuxième journée de la phase de classement de la Ligue des Champions. Et pour cause, l’équipe de Luis Enrique se déplace ce mardi soir à Arsenal, un véritable choc qui s’avère déjà important sur le plan comptable pour l’équipe de Mikel Arteta. Accrochée par l’Atalanta Bergame lors de la première journée (0-0), l’équipe londonienne doit gagner face au PSG pour ne pas se faire trop distancer par le top 8 du classement en Ligue des Champions. En forme en championnat, Arsenal reste sur trois victoires et un nul contre Manchester City sur les quatre dernières journées et aborde le choc face à Paris avec une grande dose de confiance et d’optimisme comme l’a fait savoir le taulier du milieu de terrain londonien Declan Rice.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Declan Rice (@declanrice)

« C'est évidemment un format différent maintenant, nous affrontons des équipes plus coriaces que dans un format de phase de groupes normal, nous avons maintenant des équipes plus difficiles à jouer. Nous allons vivre une soirée passionnante avec cette deuxième journée. Normalement, on retrouve ce genre de match en quarts de finale ou en demi-finales, donc notre deuxième match de groupe est énorme » a lancé le milieu de terrain anglais avant de conclure, déterminé. « C'est un match important car nous devons marquer des points dans ce nouveau format, nous serons prêts et nous sommes excités car nous n'avons jamais joué contre le PSG auparavant. C'est une équipe de haut niveau, nous serons donc prêts pour ce match » a affirmé Declan Rice, persuadé que son équipe ne manquera pas le coche face au Paris Saint-Germain, mardi soir à l’Emirates.

L’affiche est en tout cas excitante, espérons que le match le sera tout autant et si possible avec une victoire du Paris SG, qui permettrait à l’équipe de Luis Enrique d’être déjà bien lancée au classement dans la course au top 8 avec deux victoires en autant de matchs. Pour rappel, le coach parisien fera sans Ousmane Dembélé pour ce choc puisque l’international français a été écarté après une discussion tendue entre les deux hommes après la victoire du PSG face à Rennes.