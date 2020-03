Ang : Malgré le silence de Mourinho, Lloris prend cher à Tottenham

Dans : Ligue des Champions.

Décevant contre le RB Leipzig (3-0) mardi en Ligue des Champions, Hugo Lloris a précipité la chute de Tottenham. Résultat, le gardien français n’est pas épargné par les critiques en Angleterre.

Après avoir fracassé le milieu Tanguy Ndombele, le manager de Tottenham José Mourinho aurait pu enchaîner avec son capitaine Hugo Lloris. Le Portugais, habitué à critiquer ses joueurs en public, a vu son équipe surclassée à Leipzig en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, notamment à cause de son gardien. En effet, l’ancien Niçois peut être jugé fautif sur les deux buts inscrits par Marcel Sabitzer. Sur le premier, le Français se rate dans sa détente tardive et surtout limitée. Mais son erreur la plus flagrante concerne le deuxième but, un ballon qu’il semblait en mesure de sortir, mais sur lequel il n’a pas eu la main assez ferme.

De quoi plomber les Spurs et récolter de mauvais commentaires dans les médias britanniques. Parmi les plus sympathiques, The Express lui accorde un 4/10 en utilisant tout de même le terme « calamiteux » pour décrire Lloris mardi soir. De son côté, ESPN descend jusqu’à la note de 3/10. A noter aussi l’analyse sans pitié du Daily Mail qui évoque une « soirée désastreuse » pour l’international tricolore, jugé comme le symbole d’un Tottenham sur le déclin depuis sa finale de la Ligue des Champions perdue contre Liverpool (2-0) la saison dernière. Finalement, Mourinho n’a pas besoin d'en rajouter…