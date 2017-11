Le Bayern a les moyens de gifler le PSG assure Tolisso

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions, PSG.

Comme on pouvait s’y attendre, la première place du groupe B en Ligue des Champions se jouera lors de la dernière journée.

Pendant que le Paris Saint-Germain humiliait le Celtic Glasgow (7-1), le Bayern Munich s’imposait à Anderlecht et se laissait une chance d’arracher le fauteuil de leader aux Parisiens. Pour cela, le champion d’Allemagne devra cartonner le club francilien avec quatre buts d’écart. Avant les deux rencontres de mercredi soir, le président bavarois Karl-Heinz Rummenigge n’y croyait pas du tout.

« Je ne suis pas du genre à rêver de recevoir mes cadeaux de Noël avant l'heure, a confié le dirigeant allemand. (...) Je ne vais pas vous mentir, quand on les affrontera le 5 décembre, on va tout faire pour au moins gagner. En ce qui concerne une victoire par quatre buts d'écart, je ne suis pas optimiste. » Il faut dire que le PSG n’a concédé qu’un seul but en cinq journées, alors que son attaque écrase tout sur son passage.

« On peut le faire »

Pas de quoi effrayer les joueurs munichois, à commencer par le milieu français Corentin Tolisso. « On joue pour être premier partout. Ça va être compliqué car Paris est une grande équipe. Mais rien n’est impossible dans le football, a prévenu l’ancien Lyonnais, buteur et passeur décisif en Belgique. Et on sait que si on fait un très grand match contre le PSG, on peut le faire. » Entre un Bayern surmotivé et un PSG inarrêtable, on devrait assister à une belle partie à l'Allianz Arena.