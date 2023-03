Indice UEFA : Nice pour sauver la France, la situation délirante

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Le danger est bien présent pour la fameuse 5e place que la France possède depuis des années à l'indice UEFA.

Le début d’année 2023 aura été catastrophique pour les clubs français puisque Rennes, Nantes, Monaco et le PSG ont été éliminés en quelques semaines à peine. Sans gloire et sans beaucoup de points au fameux indice UEFA. Il ne reste désormais plus que Nice en course, et la victoire arrachée en Moldavie 1-0 ce jeudi soir fait un bien fou au classement. Cela permet pour le moment de conserver la 5e place de la saison européenne juste devant la Belgique, le Portugal et les Pays-Bas, même si cela ne devrait pas durer. Il faudrait un parcours d’exception des Aiglons pour résister à des pays qui ont encore deux ou trois clubs en course, contre un seul pour la France.

Bonne soirée à tous ceux qui ont le cœur 🔴&⚫️ #FCSOGCN #OGCNice pic.twitter.com/OJK06sgUIA — OGC Nice (@ogcnice) March 9, 2023

Mais au classement qui compte le plus, celui sur les 5 dernières saisons, la France serre plus que jamais les fesses. Il y a un peu plus de deux points d’avance sur les Pays-Bas, qui peuvent très bien prendre la place des clubs tricolores en cas de très bon parcours de Feyenoord (accroché par Donetsk) ou de Alkmaar (qui a réalisé l’exploit de gagner à la Lazio) en Europa League. Autant dire que la pression est aussi sur Nice, qui peut marquer des points précieux et éviter à la France de se retrouver dans une position très délicate à l’avenir, avec un club en moins pour la prochaine Ligue des Champions si cela continue dans ce sens.