Indice UEFA ‍: La France largue les Pays-Bas, la très bonne nouvelle

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Semaine légèrement positive pour les clubs français en Coupe d’Europe, et la France est désormais le seul pays avec l’Italie à n’avoir aucun club éliminé en vue de l’année 2024.

Lens, Toulouse et Lille se sont imposés, PSG a obtenu un nul décisif, et seuls l’OM et Rennes se sont inclinés dans des matchs pour la première place de leur groupe. Carton plein niveau équipe qualifiée donc et ça se voit aussi au classement de l’indice UEFA.

La France dans le peloton de tête

Sur cette saison, la France continue de grimper en terme de points mais la Belgique et la République tchèque, qui ont des résultats convaincants, relèguent la France à la 7e place. Toutefois, les chiffres sont très encourageants, car la France n’est par exemple qu’à un point de l’Espagne, 4e. Mais surtout, ces derniers temps, la France regarde plutôt derrière et pour une fois, les clubs tricolores peuvent souffler.

QUALIFIÉS !



Après cette victoire en Autriche et pour la première fois de l'histoire du Club, nos Violets verront le mois de février en @EuropaLeague 💪#DeboutToujours 😈 #ASKTFC pic.twitter.com/PzZxE3O2p9 — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 14, 2023

Au classement des cinq dernières saisons, décisif pour l’indice UEFA, les Pays-Bas sont pour la première fois loin derrière, à plus de deux points (62,164 contre 59,900) . De plus, les Néerlandais ont perdu l’AZ Alkmaar, même si l’Ajax a sauvé sa place en Conférence League, et pourrait marquer de gros points. Le PSV (Ligue des Champions) et Feyenoord (Europa League) seront aussi à surveiller.

Pour la France, il s’agira de ne pas craquer lors des barrages d’Europa League où Lens, l’OM, Rennes et Toulouse seront concernés dès le mois de février. L’an dernier, à ce même rang de la compétition, tous les clubs français étaient passés à la trappe (Nantes, Monaco et Rennes).