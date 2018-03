Indice UEFA : L'OL et l'OM font un bien fou à la France

Dans : Coupe d'Europe, OM, OL, PSG.

La réforme des Coupes d’Europe rend l’indice UEFA moins important que par le passé, mais il y a quand même un enjeu capital dans cette fin de saison européenne. Pour conserver une cinquième place au classement général des pays sur les cinq dernières années, la France se doit de rester devant une Russie de plus en plus menaçante, afin de notamment préserver la possibilité d’avoir trois clubs directement qualifiés en Ligue des Champions en cas de circonstances favorables. Cette semaine a été plutôt bonne, malgré l’élimination du PSG. En effet, les trois clubs russes ont perdu, et l’OM ainsi que l’OL se sont imposés, ce qui devrait suffire pour garder cette cinquième place.

Indice UEFA de la saison 2017-18

1°) Angleterre 17,785

2°) Espagne 15,428

3°) Italie 14,833

4°) Russie 11,600

5°) France 10,000

6°) Portugal 9,166

7°) Ukraine 8,000

8°) Autriche 8,000

9°) Allemagne 8,000

10°) Chypre 7,000

Classement sur les cinq dernières saisons

1°) Espagne 102,712

2°) Angleterre 77,319

3°) Italie 73,749

4°) Allemagne 69,570

5°) France 54,915

6°) Russie 52,382

7°) Portugal 49,748

8°) Ukraine 41,133

9°) Belgique 38,500

10°) Turquie 35,800