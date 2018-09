EL : Riolo et le vrai niveau de la Ligue 1

Dans : Coupe d'Europe, PSG, OM, OL.

Petite semaine européenne pour les clubs français, qui ont pris des points grâce à des équipes insoupçonnées.

Monaco et le PSG ont plié contre plus fort qu’eux, tandis que Lyon a créé la sensation à Manchester City. Mais ce qui intéresse Daniel Riolo, ce sont les performances des clubs français en Europa League, compétition qui révèle pour lui le vrai niveau des championnats. Et ce n’est pas pour rien si ce sont des clubs anglais ou espagnols qui ont remporté quasiment toutes les dernières éditions. La France est loin du compte, et le raté de l’OM, le match transparent de Bordeaux, tout comme la victoire poussive à l’arrachée de Rennes, ne font que confirmer la théorie de Daniel Riolo.

« Chaque année le jeudi soir, je dis que l’Europa League est un révélateur pour nous de la valeur de notre championnat. Si tu fais un résumé de nos résultats sur ces dernières années dans cette compétition, il faut reconnaitre qu’on n’est pas très fort. La finale, on y va une fois et on la perd, et après il faut voir l’indice UEFA… Même la Bundesliga, qui est à la peine en ce moment, est bien au-dessus de nous. On n'est pas méga au-dessus de la Russie et du Portugal, il suffit de voir les résultats », a expliqué le consultant de RMC, qui voit plus les clubs français à la lutte avec ceux de Russie et du Portugal, qu’avec ceux d’Angleterre ou d’Italie.