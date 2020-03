Coronavirus : Les Coupes d’Europe suspendues, l’Euro 2020 annulé ?

Dans : Coupe d'Europe.

L’UEFA étudie sérieusement la possibilité de suspendre de manière prolongée l’ensemble de ses compétitions en raison de l’épidémie de Coronavirus. La question de la tenue de l'Euro 2020 pourrait aussi se poser.

La radio Catalanuya Radio annonce que, en marge des discussions sur la tenue du match entre le FC Barcelone et Naples - qui se déroulera finalement à huis clos -, l’instance européenne a confié qu’elle réfléchissait à l’interruption totale des rencontres après les 1/8e de finale, qui sont déjà prévus et devront pour la plupart se dérouler à huis-clos. L’idée de continuer à transporter des équipes à travers l’Europe alors que l’épidémie de Coronavirus n’est toujours pas contenue n’aurait plus vraiment de sens pour l’UEFA, qui ne pense pas encore à annuler l’épreuve pour cette saison.

En revanche, la question se pose en ce qui concerne l’Euro 2020. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Italie, qui doit accueillir des matchs de cette épreuve à Rome, pourrait demander un report de l’épreuve, ou du moins à ne pas accueillir ces rencontres. Nul doute que le problème se posera très rapidement si les choses ne s’arrangent pas, sachant que les matchs doivent se dérouler sur l’ensemble de l’Europe, avec des déplacements de supporters toujours aussi copieux pour un tel évènement. En tout cas, pays le plus touché en Europe, l’Italie ne voit visiblement pas les choses s’arranger, puisque les instances vont tenter de se pencher sur un nouveau calendrier pour le championnat local à partir du mois d’avril, mais envisagent d’ores et déjà d’annuler tout simplement cette saison 2020-2021.