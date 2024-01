Le Maroc aussi sorti, la CAN devient folle ‍!

Dans : CAN 2024.

Par Mehdi Lunay

Coupe d'Afrique des Nations, huitième de finale

Maroc-Afrique du Sud 0-2

Demi-finaliste du Mondial en 2022, le Maroc faisait figure de favori au titre. Mais, comme le Sénégal lundi, les Marocains ont déçu face à l'Afrique du Sud. Jamais entré dans son match, le Maroc ne s'est pas créé suffisamment d'occasions pour faire vaciller une solide équipe sud-africaine. Les Bafana Bafana ont été cliniques en seconde période. A la limite du hors-jeu, Makgopa trompait Bounou d'une frappe entre les jambes (57e). Le Maroc poussait et obtenait un pénalty après une main sud-africaine. Mais, Hakimi envoyait le ballon sur la barre (86e). Après l'exclusion d'Amrabat, l'Afrique du Sud crucifiait le Maroc avec le sublime coup-franc de Mokoena dans les arrêts de jeu. L'Afrique du Sud jouera le Cap-Vert en quart de finale d'une CAN plus ouverte que jamais.