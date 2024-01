CAN ‍: Le Maroc contrarié par la RD Congo

2e journée de la CAN 2024

Stade Laurent Pokou (San Pedro)

Le Maroc et la RD Congo font match nul : 1 but partout

But pour le Maroc : Achraf Hakimi (6e)

But pour la RDC : Katompa Mvumpa (76e)

Ce dimanche en Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc et la République Démocratique du Congo ont fait match nul 1 but partout. Katompa Mvumpa a logiquement répondu à Achraf Hakimi, qui avait ouvert le score en tout début de rencontre.

الهدف الأول للمنتخب الوطني من توقيع أشرف حكيمي



Gooooal!! Our National Team takes the lead with Achraf Hakimi's goal ⚽#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/pTKomgCJZj