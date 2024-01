CAN ‍: Mahrez dévoile les coupables du fiasco algérien

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

Les supporters algériens ont vécu une terrible désillusion avec cette élimination de la CAN 2024 dès la phase de groupes. Et les fautifs sont nombreux selon le capitaine Riyad Mahrez.

La CAN 2024 ne restera pas dans les annales du football algérien ou tout du moins pas pour de bonnes raisons. Après trois matchs de très mauvaise facture, l’équipe de Djamel Belmadi a pris la porte dès la phase de groupes d’une compétition où les meilleurs troisièmes de poule étaient pourtant repêchés. Le camouflet est terrible pour l’Algérie ainsi que pour ses leaders à l’instar de Riyad Mahrez. Capitaine des Fennecs, l’ancien attaquant de Manchester City a pris la parole dans la Gazette du Fennec afin d’expliquer les raisons de cet échec cuisant. En premier lieu et à juste titre, Mahrez estime que les principaux responsables de ce fiasco sont les joueurs.

Riyad Mahrez accuse les joueurs... et les journalistes

« C’est nous les responsables, moi le premier, et je mets tout le monde dessus. On n’a pas été à la hauteur ces 2-3 dernières années et on le paye. On est déçus et très tristes pour les supporters algériens et nos familles, car c’est pour le peuple qu’on joue. On est très touchés et on espère que ça va rebondir avec un nouveau coach. Je ne sais pas quel sera mon objectif, j’ai la tête à l’envers. Ce n’est pas facile de sortir d’un tel échec » a lancé l’attaquant algérien. L’ancien ailier droit de Leicester aurait pu s’arrêter là mais contre toute attente, il a ciblé d’autres fautifs après ce fiasco de l’Algérie… les journalistes ! « Beaucoup de journalistes sont contre nous, ils ne mettent pas une pression positive, mais bon, ce n’est pas ça l’excuse. Mais je trouve ça dommage qu’il y ait une telle pression médiatique autour de nous. Ce n’est pas comme si on avait gagné 10 Coupes d’Afrique et qu’on était tout le temps les favoris » a regretté Riyad Mahrez. Ce n’est pas une excuse, mais l’attaquant de l’Algérie avance tout de même cet argument pour expliquer en partie le fiasco de son équipe. Drôle de justification qui risque toutefois de ne pas faire rire les supporters des blancs et verts.