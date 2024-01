CAN ‍: Impuissante, la Tunisie est aussi éliminée

Dans : CAN 2024.

Par Mehdi Lunay

Coupe d'Afrique des Nations, groupe E, 3e journée

Soirée sans but dans le groupe E. Le Mali a assuré la première place du groupe en se contentant du 0-0 contre la Namibie. Les Namibiens, troisièmes du groupe, rallient pour la première fois les huitièmes de finale d'une CAN. Dans l'autre match, la Tunisie devait gagner pour se qualifier mais elle n'aura jamais trouvé la faille dans la défense sud-africaine. Ce 0-0 laisse la Tunisie au 4e et dernier rang du groupe avec 2 points. L'Afrique du Sud rejoint les huitièmes de finale comme deuxième du groupe. Le Mali jouera le Burkina Faso en huitièmes de finale.