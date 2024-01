CAN ‍: Achraf Hakimi demande pardon aux Marocains

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

Mardi soir, Achraf Hakimi a été le héros malheureux du peuple marocain en ratant son penalty à cinq minutes de la fin du temps réglementaire alors que le score était de 1-0 pour l’Afrique du Sud.

Il n’est évidemment pas le seul responsable de l’élimination du Maroc dès les 8es de finale de la CAN 2024 mais Achraf Hakimi a sans doute eu beaucoup de mal à trouver le sommeil mardi soir après son penalty raté à cinq minutes de la fin du match contre l’Afrique du Sud. L’écart à ce moment-là était de seulement un but et le défenseur du PSG a manqué la balle d’égalisation qui aurait sans doute offert la prolongation aux Lions de l’Atlas. Au lendemain de cette terrible désillusion pour le peuple marocain, Achraf Hakimi a pris la parole sur Instagram pour demander pardon à ses compatriotes.

« Aujourd’hui est un joueur difficile et triste pour notre élimination » écrit le latéral droit du PSG, avant de poursuivre. « Je tiens à m’excuser pour le penalty, j’ai pris la responsabilité d’aider l’équipe, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné. Je tiens à remercier tout le peuple marocain pour son soutien, en particulier toutes les personnes qui sont venues en Côte d’Ivoire. Nous nous relèverons et nous reviendrons plus fort pour la suite ! » a publié Achraf Hakimi, assurément très marqué par ce penalty manqué et qui va rapidement devoir tourner la page et digérer cet épisode afin de se reconcentrer sur le Paris Saint-Germain, où son retour va faire le plus grand bien à l’équipe de Luis Enrique.