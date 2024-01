CAN 2024 ‍: Le Maroc victime d'un scandale ‍?

Dans : CAN 2024.

Par Claude Dautel

L'élimination du Maroc par l'Afrique du Sud (2-0) en 8e de finale de la CAN est un nouveau séisme dans une compétition totalement folle. Mais du côté de l'équipe marocaine, on pense avoir été victime d'un traquenard arbitral.

A chaque jour sa grosse surprise dans la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est peu dire que la fin brutale du parcours de l'équipe du Maroc est une énorme sensation. Demi-finaliste du dernier Mondial 2022, le Maroc était l'un des grands favoris de cette CAN 2024, mais tout comme ses voisins algériens et tunisiens, les Marocains rentrent précocement à la maison. C'est peu dire que la défaite face à l'Afrique du Sud passe mal, et Romain Saïss, l'ancien joueur du SCO Angers a fait part de sa colère après l'élimination de son équipe. Cible de la colère du défenseur international marocain, l'arbitre de la rencontre.

Le Maroc ne digère pas cette décision de l'arbitre

🎙️ | Romain Saiss :



Dans la foulée de l'élimination de son équipe, Romain Saïss a sorti l'artillerie lourde, estimant que l'ouverture du score de Noussair Mazraoui, finalement refusée, est totalement incompréhensible. « C’est désolant, même quand on marque des buts, on se les fait refuser injustement par le corps arbitral, parce que celle-là, il faut me l’expliquer. Ne pas laisser une action de jeu se terminer....On vient nous faire des meetings avant les grandes compétitions à propos de l’arbitrage, de ceci de cela, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que ça peut changer le cours de match », a lancé l'international marocain, qui a tout de même reconnu que la formation marocaine n'avait pas tout mis en place pour se qualifier. Ce mercredi, la stupeur est énorme au Maroc où ce scénario n'avait pas du tout été envisagé, il va cependant vite falloir digérer cela.