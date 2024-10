CAN 2025 ‍: Le boycott de l'Algérie et ses lourdes conséquences

Dans : CAN 2024.

Par Guillaume Conte

Des problèmes politiques et diplomatiques pourraient remettre en cause la participation de l'Algérie à la CAN 2025. Et mettre en danger la sélection des Fennecs pour la suite.

La tension est palpable entre le Maroc et l’Algérie et on ne parle pour le moment pas de football. Les disputes pour la souveraineté du territoire du Sahara occidental ont été remises au goût du jour, notamment avec la déclaration d’Emmanuel Macron cet été, pour qui le Maroc devait gérer ce territoire très contesté, et revendiqué également par l’Algérie. Un débat délicat qui pourrait s’enflammer l’année prochaine, avec l’organisation de la CAN 2025 au Maroc. Selon la presse locale, la fédération algérienne de football pourrait très mal prendre d’éventuelles provocations, comme le fait de montrer la carte du Maroc avec le Sahara occidental dedans. Une première tentative d’inclure des stades sur ces territoires a été rejetée par la CAF, ce qui devrait limiter les tensions. La publication d’une carte du Maroc officielle comprenant ces territoires doit elle être tranchée par un tribunal international prochainement.

La CAF joue les casques bleus

Néanmoins, le média l’Observatoire Algérie souligne qu’un boycott reste une possibilité si la dimension politique prenait le pas sur le sportif, alors que les Fennecs de Riyad Mahrez sont qualifiés pour cette compétition et font figure parmi les favoris pour le titre. Plusieurs confrontations d’équipes algériennes au Maroc ont été annulées au dernier moment, par le retrait des équipes visiteuses. Mais aller aussi loin dans le bras de fer serait un très gros risque pour la fédération algérienne, qui s’exposerait à des sanctions également de la part de la FIFA, et pourrait se voir priver de la Coupe du monde 2026, qui fait forcément rêver tout une génération de joueurs algériens. La CAF se veut en tout cas fédératrice et veillera à ce qu’aucune provocation ne vienne mettre en danger cette édition très attendue, surtout dans un pays qui accueillera en partie la Coupe du monde 2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal.