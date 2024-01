CAN 2024 ‍: Mostafa Mohamed calme de suite Azzedine Ounahi

Dans : CAN 2024.

Par Mehdi Lunay

Azzedine Ounahi a envie de remporter la CAN avec le Maroc. Le joueur de l'OM a pris exemple sur l'Egypte, pays le plus titré de la compétition, pour conseiller ses équipiers. Mais, son analyse n'a pas plu du tout à l'Egyptien Mostafa Mohamed.

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, le Maroc fait partie des grands favoris de la CAN 2024. Les Lions de l'Atlas ont toutefois eu quelques soucis ces dernières années pour bien figurer dans cette compétition. Eliminés en huitièmes de finale en 2019, ils n'ont pas passé les quarts de finale en 2022. Les Marocains attendent une finale continentale depuis 20 ans et surtout un titre depuis 1976. Dans La Provence, Azzedine Ounahi a expliqué comment sa sélection pouvait mettre fin à la disette longue de 48 ans. Pour le milieu de l'OM, le Maroc devra être avant tout réaliste pour triompher, prenant exemple sur l'Egypte 7 fois vainqueur du tournoi africain.

L'Egypte vainqueur moche ? Mostafa Mohamed fulmine

« L’Égypte qui a remporté sept CAN ne produit pas un grand jeu, mais c’est une équipe qui gère. Tu peux dominer, mais ils peuvent marquer le but du 1-0 sur coup de pied arrêté et après un joueur tombe à droite, un autre à gauche… », a t-il analysé. Cette description d'une Egypte moche mais efficace n'a pas vraiment plu à Mostafa Mohamed. L'attaquant du FC Nantes a réagi aux propos d'Ounahi en conférence de presse. Il s'est montré sans pitié pour Ounahi et pour un Maroc en manque de titres.

MOSTAFA MOHAMED RÉPOND À OUNAHI EN CONFÉRENCE DE PRESSE 👊🇲🇦🇪🇬



« Je n’ai pas suivi ce qu’a dit Ounahi, on a remporté 7 CAN, je l’invite à jouer comme nous et à remporter des trophées » 🥶#CAN2023| #AFCON2023 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Sv2h1eD6Ta — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) January 13, 2024

« Je n’ai pas suivi ce qu’a dit Ounahi, on a remporté sept CAN, notre objectif est d’en gagner une 8eme. Je l’invite à jouer comme nous et à remporter des trophées », a lâché Mostafa Mohamed. Une tension d'autant plus logique après le quart de finale de la CAN 2022 entre les deux pays. L'Egypte avait éliminé le Maroc 2-1 après prolongation dans un match hautement tendu et on lit entre les lignes qu'Ounahi n'avait pas digéré l'attitude des Egyptiens ce jour-là. Cet échange va encore faire monter la tension et renforcer le statut du Maroc au coup d'envoi de cette CAN. Le demi-finaliste du Mondial 2022 est très attendu par ses adversaires, avec même une cible dans le dos semble t-il.